Mediothek und Theater Krefeld 400 Tickets sind weg - Ansturm auf Karten für den Theaterball

Das Motto heißt diesmal „Die Goldenen Zwanziger“ - entsprechend sind die Räume für die Zeitreise gestaltet und die Bühnenprogramme ausgewählt. Was die Künstlerinnen und Künstler aus den Bereichen Schauspiel, Musiktheater, Ballett und Konzert an dem Abend bieten werden, steht noch nicht fest. „Die Programmpunkte sind noch in Vorbereitung und werden rechtzeitig veröffentlicht“, sagt Peters.