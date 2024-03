Krabbelkonzert im Theater Krefeld Bei Mozart kreischt das Publikum - wie Kleinkinder Musik erleben

Fröhliches Gekreische, wildes Rennen oder tapsige Schritte zwischen bunten Jongliertüchern: Bei den Krabbelkonzerten im Theater Krefeld und Mönchengladbach sind Mitmachen und Bewegung ausdrücklich erwünscht. An vier Tagen fanden in dieser Spielzeit, zwei Mal am Vormittag, halbstündige Konzerte für Kinder zwischen null und zwei Jahren und eine erwachsene Begleitung in Krefeld statt.