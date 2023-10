Puppenbühne im Theater Krefeld Der Kleine Prinz und Froschprinzessin erobern Kinderherzen

In Antonine de Saint-Exupérys berühmter Geschichte „Der kleine Prinz“ versucht ein Pilot, nach einer Notlandung in der Wüste sein Flugzeug zu reparieren. Dabei begegnet er dem Kleinen Prinzen, der auf einer langen, abenteuerlichen Reise verschiedene Planeten besucht und nun die Erde erreicht hat. Hier hofft der kleine Prinz, einen Freund zu finden, denn er fühlt sich einsam und muss immer an die schöne, aber komplizierte Rose denken, die er auf seinem kleinen Heimatplaneten zurückgelassen hat. Der Fuchs erklärt dem kleinen Prinzen, dass Freundschaft auch Zeit braucht und man nur mit dem Herzen gut sieht.