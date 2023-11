Theater Krefeld Für den „Wunschpunsch“ sind schon 12.000 Tickets weg

Für Gruppenbuchungen ist der Besucherservice des Theaters Krefeld zuständig, erreichbar unter Telefon 02151 805-121 oder -180 sowie online unter besucherservice-kr@theater-kr-mg.de. Einzelkarten gibt es noch für die Freiverkaufsvorstellungen am 2. Dezember. (15 Uhr, Premiere), am 3. Dezember. (11 Uhr), am 17. Dezember (11 Uhr), am 26. Dezember (15 Uhr) und am 7. Januar, an der Theaterkasse unter Telefon 02151 805-125 oder auf www.theater-kr-mg.de.