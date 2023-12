Kultstück in Krefeld Der neue Ballettkalender ist da

1987 gehörte Georges zu den Gründungsmitgliedern der Gesellschaft für Ballett und Tanz, die seither die Compagnie des Theaters unterstützt. Es war die damalige Ballettdirektorin Irene Schneider, die Georges, dessen Begeisterung für die Kamera bekannt war, bat, bei den Proben zu fotografieren. Die Bilddokumentationen waren so kunstvoll, dass Georges zeitweise auch offizieller Fotograf der Sparte Ballett am Gemeinschaftstheater wurde. Seitdem begleitete er die Ballettproben mit seinem Fotoapparat. Den Tänzerinnen und Tänzern hat er seine Bilder immer großzügig zur Verfügung gestellt. Und schnell auch einen treuen „Kundenkreis“ gefunden. Der Kalender im DIN A3-Querformat mit aus 13 hochwertigen Farbfotografien kostet 12 Euro (mit Stofftasche mit Tanzmotiv 15 Euro). Der Erlös kommt wie gewohnt dem Ballettensemble zugute. Die Kalender sind an den Theaterkassen erhältlich.