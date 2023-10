Theater Krefeld Der kurze Draht von der Schule zum Theater

Theater erfüllt einen Bildungsauftrag. Deshalb finden sich im Spielplan regelmäßig Stücke, die zum Abitur-Lehrstoff gehören. Schulklassen gehen ins Theater. Aber das Theater geht auch in die Schulen. „Vor allem, seit es den Bereich der Konzert-, Tanz- und Theaterpädagogik am Theater Krefeld und Mönchengladbach gibt, verfestigt sich der Austausch zwischen Schule und Theater stetig. Es gibt inzwischen für alle Schulformen maßgeschneiderte Angebote, die weit über den Besuch eines Theaterstücks und/oder Konzertes mit Vor- und Nachgesprächen hinausgehen“, berichtet Philipp Peters, Leiter Kommunikation und Marketing am Gemeinschaftstheater.