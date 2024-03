Theater Krefeld Theater wagt bombastische Rossini-Oper mit Riesenbesetzung

„Die Reise nach Reims“ von Gioachino Rossini „ist eine super Einsteigeroper“, sagt Regisseur Jan Eßinger. Opern von Rossini sind berüchtigt für ihre gewaltige Inszenierung. „Die Reise nach Reims“ war als Stück für die Krönung von Karl X. im Jahr 1825 besonders groß inszeniert. Nach wenigen Aufführungen im 19. Jahrhundert war die Oper bis in die 70-er Jahre des 20. Jahrhunderts verschollen. Auch nachdem das Stück in verschiedenen Archiven und Büchereien wiederentdeckt wurde, habe man hohe Maßstäbe bei den Aufführungen gesetzt, „daher hat sich lange keiner ’rangetraut“, sagt Andreas Wendholz, Dramaturgie. Das Theater Krefeld und Mönchengladbach inszeniert diese Oper nun mit nicht weniger als 18 Solo-Rollen. Darunter sind zwei Gäste mit Stimmen, die hier nicht so vertreten sind. Die Szenerie wird dabei von Plombières in Belgien des Jahres 1825 in die heutige Zeit an den Niederrhein versetzt.