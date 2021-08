Spielstätte in Krefeld : Neue Kühlung für das Stadttheater

Krefeld Es war ein 670.000-Euro-Projekt: Das denkmalgeschützte Gebäude des Schauspiel- und Opernhauses auf dem Theaterplatz hat die Bau-Experten vor ungeahnte Herausforderungen gestellt.

Während der Theaterferien hat das Stadttheater eine neue Kältetechnik bekommen. Das Zentrale Gebäudemanagement (ZGM) der Stadt Krefeld hat dafür 670.000 Euro in das Gebäude am Theaterplatz investiert. Die Arbeiten weisen in die Zukunft, denn Theater und Seidenweberhaus verbindet nicht nur die gemeinsame Tiefgarage, sondern auch manche technische Gegebenheit. Bisher wurde die Kältetechnik über unterirdische Leitungen aus der Kältezentrale des Seidenweberhauses versorgt. Da die Tage des Hexagon-Baus gezählt sind, ist eine eigene Versorgung des Bühnenhauses notwendig.

„Das ZGM hat in Zusammenarbeit mit der Denkmalschutzbehörde einen denkmalschutzkonformen und statisch realisierbaren Standort am Gebäude gefunden. Die statischen Anforderungen waren aufgrund des Gebäudealters eine technische Herausforderung. Diese Aufgabe machte eine größere Hilfskonstruktion notwendig, um die Gebäudestruktur bestmöglich zu schützen und die dynamischen Lasten der Rückkühler auf dem Dach abzufangen“, teilt die Stadt dazu mit. Ein aufwändiges Computermodell sei vorab erstellt worden, um den hohen schallschutztechnischen Anforderungen des Bühnenhauses gerecht zu werden. Drei besondere Herausforderungen waren: die Lage mitten in der Stadt - mit angrenzender Wohnbebauung, die „schalltechnisch sensible Nutzung des Gebäudes als Theater und Konzerthaus“ und die nebenan befindliche Mediothek sowie deren ans Theater angrenzenden Büros.