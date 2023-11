Theater Krefeld Große Operngala zum 100. Geburtstag von Maria Callas

Sie war eine der klangmächtigsten Stimmen des 20. Jahrhunderts: Maria Callas. Am 2. Dezember wäre sie 100 Jahre alt geworden. Da ist das Datum der Operngala fast eine Punktlandung: Zu Ehren der Sopranistin präsentiert das Theater Krefeld und Mönchengladbach am Samstag, 25. November, in Krefeld und am Sonntag, 26. November, in Mönchengladbach Ausschnitte aus dem Repertoire der Opernikone.