Theater-Jugendclub Krefeld : Viel Vergnügen mit Shakespeare

Die herrlich bunten Kostüme für die Jugendclub-Inszenierung von „Wie es euch gefällt“ in der Fabrik Heeder hat Kathrin Beutelspacher entworfen. Foto: Matthias Stutte

Krefeld Was für ein Vergnügen: Der Jugendclub des Stadttheaters hat Shakespeares Komödie „Wie es Euch gefällt“ in seiner eigenen Fassung auf die Bühne gebracht. Das Publikum in der ausverkauften Fabrik Heeder bejubelte die Inszenierung von Maren Gambusch.

Das Stück fängt schon an, während die Zuschauer ihre Plätze einnehmen. Der Boden schimmert grünlich. Drei Menschen sitzen dort und musizieren. Dann geht das Licht an: Die kleine Band ist in einem Probenraum am Ende der Welt, den ihnen ein schlaksiger Schluffi zur Verfügung gestellt hat. Aber er hat ihn auch einer Schauspielgruppe für einen „Shakespeare-Contest“ vermietet. Und so entschließen sich die Musiker kurzerhand, mitzuspielen. Das ist ein gelungener Umgang mit dem britischen Klassiker – alles ist ein Spiel um die Liebe mit Verwechslungen und Verwandlungen. Der Jugendclub des Stadttheaters hat Shakespeares Komödie „Wie es Euch gefällt“ in einer eigenen Fassung auf die Bühne gebracht. Das Publikum in der ausverkauften Fabrik Heeder bejubelte bei der Premiere die unterhaltsame Inszenierung von Maren Gambusch.

Große rote Samtportieren bilden den üppigen Hintergrund, vor dem ein Scherenschnitt-Wald mal seine schwarze, mal seine weiße Seite zeigt. Und irgendwie sind die sich bewegenden Bäume auch ein kleines Zitat aus „Macbeth“. Über dem Samt sind zwei Herzen angebracht, die immer dann aufleuchten, wenn es um die Liebe geht. Die Bühne gestaltete Theaterfotograf Matthias Stutte.

Ein Scherenschnittwald, der mal weiß, mal schwarz ist, bildet die Bühne, die Matthias Stutte ausgestattet hat. Foto: Matthias Stutte

Info William Shakespeares Stück entstand um 1601 Shakespeare hat „Was ihr wollt“ um 1601 geschrieben. Quelle war unter anderem die italienische Komödie „Gl’ingannati“ von 1531. Der erste Druck erschien 1623. Der früheste Beleg für eine Aufführung ist ein Tagebucheintrag von John Manningham, der das Stück am 2. Februar 1602 im Londoner Middle Temple gesehen hat.

In herrlich bunten Kostümen (Kathrin Beutelspacher) und mit entzückenden Frisuren zeigen die jungen Schauspieler ihre Spielfreude. Es ist ein weiterer lustiger Einfall, dass der Narr Touchstone gleich zweimal auftritt. Johanna Angona und Leander Kulms als jeweils das alter ego des anderen geben ein artistisches und humorvolles Pärchen ab. (Choreografie: Alla Bondarevskaya).

Die Geschichte ist ja bekannt: Herzog Friedrich hat das Reich seines Bruders usurpiert, der sich in den Ardenner Wald zurückgezogen hat. Dorthin folgen ihm seine Tochter und deren beste Freundin, ihre Cousine. Hier, in dem weißen Wald, ist Rosalind (Erika Schellenberg) als Knabe verkleidet. Sie wird geliebt von Phoebe, die wiederum der Schäfer liebt. Rosalind aber liebt Orlando und am Ende kommen alle die Paare zusammen – garniert mit einem blinkenden Herzchen am Kragen.

Was dem Jugendclub hierbei besonders gut gelungen ist: Die Akteure zeigen all die verschiedenen Arten der Liebe: die der Kinder zu den Eltern, die Bruderliebe, die Liebe von Freundinnen und die von Paaren.Was auch gelingt, ist die Einbindung von Musik und Bewegung in dieses Stück – die Jugendlichen können nicht nur spielen, sondern auch singen und tanzen und haben sich damit diese Komödie mit viel Humor ganz im Sinne Shakespeares angeeignet.

In weiteren Rollen wirkten mit: Nele Rembolt, Koray Yardas, Florian Frenster, Arne Hommes, Patrick Wanders, Leonie Puschmann, Laura Giesel, Janina Puschmann, Isabel Schüten, Marta Otten und Pia Berger.