Theater hintenlinks : Einen Tag Leben – das Glück der Eintagsfliege

Krefeld Im Kinderfilm „Nur ein Tag“ geht es auch um den Tod, vor allem aber um das Leben. Im Anschluss diskutieren Experten vom Kinderhospiz im Theater hintenlinks mit dem Publikum.

(ped) Sterben ist ein schwieriges Thema. Erst recht für Kinder – und das liegt auch an der Ratlosigkeit der Erwachsenen, die mit ihnen über den Tod sprechen müssen. Der preisgekrönte Kinderbuchautor Martin Baltscheit hat 2017 einen poetischen Kinderfilm dazu gedreht: „Nur ein Tag“. Am Sonntag, 12. Mai, ist er ab 15.30 Uhr im Theater hintenlinks in der Kino-Schwerpunkt-Reihe zu sehen.