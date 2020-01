Theater in Krefeld : Der letzte „Budenzauber“ im Theater hintenlinks

Anuschka Gutowski in einer Szene der Theater-Revue „Budenzauber“. Zur Musik von Schubert und Grönemeyer werden die Schicksale von Menschen erzählt, die sich in einer heruntergekommenen Imbissbude treffen. Foto: Tobias Becker

Krefeld Zu den erfolgreichsten Produktionen des Hinterhoftheaters gehört das Stück „Budenzauber“, das Sozialkritik mit Musik verbindet. Jetzt läuft es aus. Ein Finale von Bedeutung. Denn inzwischen setzt das Theater andere Schwerpunkte.

Eine Currywurstbude in einer Großstadt. Dort, wo es nicht besonders schick zugeht, treffen sie sich: Menschen, die nicht mitspielen in der Riege der Erfolgreichen, die am Rande stehen, sich ausgemustert fühlen, nicht gesehen. Peter Gutowski gibt ihnen mit seinem Stück „Budenzauber“ ein Gesicht. Ein prekäres Stück nennt er es, das mit viel Musik und kritischem Blick ein gesellschaftliches Thema in den Fokus nimmt. Die Produktion ist ihm und der Schauspielerin Anuschka Gutowski ans Herz gewachsen. Deswegen hat er Abschiedsschmerz: Am Freitag, 24. Januar, startet der Endlauf. Bis zum 2. Februar ist „Budenzauber“ noch insgesamt vier Mal zu sehen. Dann ist Schluss. Abgespielt.