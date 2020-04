Theater in Krefeld : Lindgren-Märchen soll Kindern Mut machen

Das Theater hintenlinks bedankt sich mit Streaming-Vorführungen von „Sonnenau“ für die Unterstützung durch die Krefelder.

Anuschka Gutowski sagt: „Wir haben uns über den großen Rückhalt in der Bevölkerung sehr gefreut. Sofort nach Einsetzen der Spenden-Welle beschäftigte uns eine Frage: Was können wir zurückgeben?“ Und da bleibt in diesen Wochen nur ein Streaming-Projekt. Mit Astrid Lindgren haben die Theatermacher sich schon in früheren Produktionen intensiv auseinandergesetzt. „Ihr gesamtes Werk zielt auf die Stärkung der Kinder! Kinder können nicht allumfänglich verstehen, was nicht einmal ihre Eltern allumfänglich zu verstehen in der Lage sind“, sagt Peter Gutowski. „Erwachsene haben aber in ihrem Leben für unterschiedlichste Notsituationen schon Strategien entwickelt – Kinder hingegen nicht.“ Lindgren gebe ihnen Vertrauen in sich selbst. Mit Unterstützung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft zeigen sie zehn Mal zwischen Mittwoch, 29. April, und Sonntag, 1. Mai, „Sonnenau“.