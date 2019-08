Theater in Krefeld : Theaterstück über Selbstmordattentäterin

Krefeld Mit einem politischen Stück eröffnet das Theater hintenlinks seine Spielzeit. „Bombenfrau“ hinterfragt die Rolle von Frauen im Terrorismus. Außerdem gibt es ein Überraschungsstück, Kinofilme und ein Konzert an Heiligabend.

Das Stück spielt in den letzten 12,36 Minuten vor dem Anschlag. Den Gürtel mit der Bombe trägt kein Mann, sondern eine Frau. Was bewegt eine Frau dazu, sich und unschuldige Menschen in die Luft zu jagen? Diese Frage schwebt über dem Stück, das die Kroatin Ivana Saijko geschrieben hat. „Die Frau, die als die Leben Gebende gilt, nimmt Kinder mit in den Tod. Das wirft die Frage auf, mit welchen Klischees das Frauenbild auch heute noch behaftet ist“, sagt Gutowski, der Regie führen wird. Und das sei nur eine von zahlreichen Fragen gewesen, die ihn beim Inszenieren beschäftigt haben. „Sajko stellt vieles gleichwertig nebeneinander: Wie verarbeiten Menschen Gewalterfahrungen? Kann Gewalt gerechtfertigt sein, etwa wenn man einen Tyrannen umbringt? Und: Was ist Wahrheit?“ Die Autorin, die 1975 in Zagreb geboren ist, hat Erfahrungen mit Gewalt gemacht. Sie versteht ihre Arbeit als politisch, aber es interessiert sie nicht das Was, sondern das Wie. Deshalb ist die Hauptfigur in „Bombenfrau“ eine Schriftstellerin, die eine Terroristin erfindet, die dann eine Eigenständigkeit bekommt, mit der sie die Autorin einem Wechselbad aussetzt: Einerseits wahrt sie Distanz zu der fiktiven Figur, andererseits spürt sie Ähnlichkeiten. „Das Stück bezieht keine Position. Es reiht Assoziationen aneinander. Das Konstruieren des Inhalts findet beim Publikum statt“, sagt Gutowski. „Etwas Spannenderes habe ich in den letzten Jahren nicht gelesen.“