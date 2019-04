Kultur in Krefeld : Theater setzt Filme kritisch in Szene

Krefeld Ein Unfall hat die Spielzeit im Theater hintenlinks gefährdet. Die Reihe „Nachgehakt“ ist mehr als eine Notlösung: Sie bringt Filme mit historischem und sozialkritischem Anspruch und Experten, die das Thema vertiefen.

Die Operationsnarbe ist gut verheilt, aber für die Spielzeit gibt es Spätfolgen. Weil Theatermacher Peter Gutowski nach einem Unfall über Monate ausfiel, drohte der Spielplan im Theater hintenlinks zu platzen. „Wir haben den Manfred-Krug-Abend mit Michael Grosse noch stemmen können, aber die anderen eigenen Produktionen mussten wir so hinausschieben, dass der Spielplan im Mai, spätestens Juni zusammengebrochen wäre.“ In der Notlage haben Anuschka und Peter Gutowski auch die Chance gesehen für ein Projekt, das sie schon länger im Blick hatten: „Nachgehakt“. In dieser Reihe zeigen sie Filme mit historischem oder sozialkritischem Thema und bitten Experten vor oder nach dem Film zu Vorträgen und Diskussionen mit dem Publikum. Start ist am Mittwoch, 1. Mai, mit dem Spielfilm „Die Weber“.