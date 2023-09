The Voice of Germany 2023 Krefelds schriller Vogel zurück im TV

Krefeld · Am Donnerstag startet die neue Staffel der Musikshow The Voice of Germany. Mit dabei ist der 28-jährige Krefelder Rudy Chopper. Er ist bekannt für seine schrillen Bühnenoutfits. Kann er die Jury nur mit seiner Stimme überzeugen?

19.09.2023, 17:00 Uhr

Das sind die Coaches bei „The Voice of Germany“ 2023 6 Bilder Foto: ProSieben/SAT.1/André Kowalski/André Kowalski

Von Jessica Kuschnik

Das Abenteuer beginnt mit der E-Mail eines Talentscouts, der sich bei Rudy Chopper meldet und anfragt, ob der Lust hat, bei The Voice of Germany mitzumachen. Der Krefelder ist zunächst überrascht: „Ich sehe mich nicht als Sänger, sondern als Performer", sagt der 28-Jährige und lacht. Doch Performance ist bei dieser Show absolut zweitrangig, denn wer hier die Jury überzeugen möchte, der muss zuerst mit seiner Stimme punkten. Denn bei den Blind Auditions – dem ersten Auftritt, bei dem die Jury die Sänger nicht sehen sondern lediglich hören kann – müssen Giovanni Zarrella, Shirin David, Ronan Keating sowie Tom und Bill Kaulitz anhand des Gesangstalents entscheiden, ob ein Kandidat weiterkommt. Ob es für Rudy Chopper, der mit bürgerlichem Namen Aykut Reis heißt, ausreicht?