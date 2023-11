Konzert in Krefeld Der Geist der keltischen Weihnacht kommt in die Friedenskirche

The Celtic Spirit verbindet traditionelle Melodien und zeitgenössische Rhythmen und verwebt die Geschichte und das musikalische Erbe der Insel Irland. Es soll eine bewegende Klangreise durch ein winterlich-weihnachtliches Irland werden, mit der The Celtic Spirit „das Herz der irischen Kultur im Publikum in Deutschland entfachen wird“, heißt es. Die Truppe ist vom 1. bis 17. Dezember auf großer Deutschland-Tour und tritt an fast jedem Tag in einer Kirche einer anderen großen Stadt auf.