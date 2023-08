Textilmuseum Krefeld Ein Kosmos aus feinen Textilfäden

Marika Szäraz aus Luxemburg und Raija Jokinen aus Finnland haben die Schau organisiert, die das Team des Deutschen Textilmuseums in Szene gesetzt hat. Büchel ist überzeugt: „Die faszinierende und filigrane Faserwelt wird Besucher an manchen Punkten in der Ausstellung überraschen.“ Leyun Wang, Jahrgang 1963, aus China setzt mit „The Green Wave“ (Die grüne Welle) ebenfalls auf das Moment der Überraschung und plötzlichen Entdeckungen. Für sein Objekt hat er nicht etwa grüne Fasern verwendet, sondern Kaffeefiltertüten. Kleine Anspielung an den Alltag. Wer hier schon Kaffeeduft in der Nase hat, wird sich auch die Frische nach einem Sommerregen vorstellen können, die die Dänin Helle Rude Trolle darstellen möchte. „This reminds on Rain“ (Das erinnert an Regen) nennt sie die meterlangen Fäden aus Kunststoff, die mit Licht wie Regentropfen oder Pfützen glänzen. Wer darum herumgeht erlebt immer neue Deutunsgmöglichkeiten.