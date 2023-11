Klimaschonende Mobilität Testwochen für Unternehmen aus Krefeld

Die Erfahrungen der bisherigen Teilnehmer sind durchweg positiv. So hat Dirk Kreischer, bei Dextro Energy in Krefeld für den technischen Einkauf zuständig, in seinem Betrieb ein E-Fahrzeug von Tölke & Fischer getestet. „Die Testwochen sind eine gute Möglichkeit, sich an diese Thematik heranführen zu lassen“, so Kreischer, dessen Fazit nach einer Testwoche gemischt ausfällt: „Ein solches Fahrzeug würde ich in Zukunft gerne fahren wollen. Auch die Kollegen, die sich dieses Fahrzeug einmal näher angeschaut haben, sind positiv gestimmt und wären interessiert.“ Allerdings fehle es im beruflichen wie im privaten Umfeld an Lademöglichkeiten. Dazu komme der immer noch sehr hohe Preis von Elektrofahrzeugen im Vergleich zu Benzin- oder Diesel-Fahrzeugen.