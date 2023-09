Straßen NRW kündigt Verkehrsbehinderungen an Test-Bohrungen für neue Rheinbrücke in Krefeld beginnen

Der Zahn der Zeit hat an der Uerdinger Brücke genagt. Der Nachkriegsstahl für die denkmalgeschützte Rheinquerung ist in seiner Belastungsfähigkeit am Limit angekommen. Die Nutzungsdauer für das Uerdinger Wahrzeichen ist begrenzt. Das ist seit wenigen Monaten bekannt und hat Vertreter der Krefelder Industrie und Wirtschaft sowie der Politik auf den Plan gerufen. Ein Ersatz müsse im Interesse aller so schnell wie möglich realisiert werden, lautete eine Forderung.