Umstrittener Brief : Tennis-Streit in Krefeld - „Nur eine Minderheit übt Kritik“

Krefeld Der Hülser SV und der SC Bayer 05 distanzieren sich von einer Aktion, in der Horst Giesen, Vorsitzender des Tenniskreises Krefeld, um finanzielle Unterstützung der Vereine gebeten wird.

Zwei Vereine hatten sich vom Vorstoß des Vorsitzenden des Tenniskreises Krefeld, Horst Giesen, distanziert, in dem er die Krefelder Politik um finanzielle Unterstützung durch die Stadt gebeten hat. Der Hülser SV und der SC Bayer 05 Uerdingen hatten die Initiative gegenüber dem Stadtsportbund und dem Fachbereich Sport in der Stadtverwaltung als nicht mit ihnen abgestimmt beschrieben. Das will Giesen nicht so stehen lassen.