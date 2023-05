Qualifizierte Berufsausbildung in Krefeld Teilzeit – Krefelder Ausbildungsmodell mit Zukunft

Mehr als die Hälfte der alleinerziehenden Arbeitslosen in Krefeld haben aktuell keine abgeschlossene Berufsausbildung. Vor diesem Hintergrund ruft die Arbeitsagentur Betroffene auf, auch die Möglichkeit einer Teilzeitausbildung zu nutzen. Eine qualifizierte Berufsausbildung ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Integration in den Arbeitsmarkt. Vor allem junge Menschen mit Familienverantwortung haben es aber oftmals besonders schwer, ihren Wunsch nach einer Berufsausbildung zu realisieren. In dieser Situation bietet eine Ausbildung in Teilzeit neue Wege, um erfolgreich in den neuen Beruf einzusteigen.