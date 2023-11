Neueröffnung nächste Woche Tedi eröffnet neue Filiale in der Krefelder Innenstadt

Die Wiedervermietung und Nachnutzung des Ladenlokals an der Hochstraße 52 in der Krefelder Innenstadt dürfte in Rekordzeit erfolgt sein. Was für die Lage und den Standort City spricht. Nach dem Auszug der Textilkette New Yorker, die noch in diesem Jahr größer als zuvor im ehemaligen Thalia-Haus eröffnen möchten, zieht noch in diesem Monat der Discounter Tedi auf die frei gewordenen Flächen. „Wir können Ihnen bestätigen, dass unser Tedi-Markt an der Hochstraße 52 voraussichtlich am 15. November eröffnen wird. Die Verkaufsfläche in der neuen Filiale wird knapp 600 Quadratmeter umfassen“, informierte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage unserer Redaktion.