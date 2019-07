Team Eiswürfel : Krefelder Brettspielgruppe tritt bei Meisterschaften an

Die Brettspielgruppe ‚Eiswürfel’ trifft sich regelmäßig. v.l.: Pia Schneiderwind, Margret Schneiderwind, Jan Malmström, Christoph Lefen, Ralf Schneiderwind, Angela Schäfer, Gerd Schäfer, Jens Malmström. Foto: Fabian Kamp

Krefeld Die Krefelder Brettspielgruppe „Eiswürfel“ tritt bei Deutschen und sogar Europameisterschaften an. Schon mehrere Titel feierte das Team und sucht auch immer noch mehr Mitspieler mit Spaß an Brettspielen.

Kann man in einem Brettspiel wirklich gut sein, so dass die Ausrichtung einer Meisterschaft Sinn ergibt? Ralf Schneiderwind, der Initiator der Krefelder Brettspielgruppe „Eiswürfel“, lacht kurz auf. „Diese Frage höre ich fast jedes mal, wenn ich jemandem davon erzähle, dass wir bei Meisterschaften spielen. Die meisten Menschen wissen gar nicht, wie vielfältig Brettspiele sind. Sie denken an Mensch-ärgere-Dich-nicht oder Monopoly, und das war es dann. Und bei diesen muss man sagen: Es ist fast nur Glück. Aber Brettspiele reichen vom Glücksfaktor von diesen Spielen auf der einen Seite, bis hin zu Go oder Schach am anderen Ende der Skala, wo Glück praktisch keine Rolle spielt, sondern nur Strategie zählt“, erzählt Schneiderwind.

Die eher strategielastigen Spiele haben sich die „Eiswürfel“ auf die Fahnen geschrieben. Sie sind ein loser Zusammenschluss von derzeit rund 55 Spielern – die genaue Zahl ist schwer zu sagen, da die Teilnehmer nie eine Mitgliedschaft abschließen, sondern einfach Teil der Gruppe sind – die sich regelmäßig gemeinsam treffen und spielen. Und dann bei Meisterschaften antreten. „Ich habe das Ganze im Jahr 2001 initiiert. Wir sind bei ein paar Turnieren gestartet und wollten uns dann eine etwas festere Struktur geben. Darum haben wir die Eiswürfel gegründet. Der Name sollte den Würfel als Symbol des Spiels mit dem Eis, ich habe damals an Eishockey gedacht, als Symbol für Krefeld verbinden. Der Name sollte eingängig aber nicht zu abgedreht sein“, erzählt der Initiator.

Info Meisterschaftssport in Brettspielen Wenn zur Essener Spielemesse, die jedes Jahr im Oktober stattfindet, die neuen Brettspiele auf den Markt kommen, wird bekanntgegeben, welche derselben bei der Ausscheidung im Februar des folgenden Jahres gespielt werden. Dort ringen dann Viererteams um die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft. Die steigt im Mai mit wieder neuen Spielen und fand 2019 in Bad Nauheim statt. Die Vorbereitungszeit darauf beträgt also nur drei Monate mit zumeist komplett neu erschienenen Spielen. Die ersten drei bis vier der deutschen Meisterschaft fahren zur Europameisterschaft, die während der Spielmesse in Essen stattfindet. Hier wird dann auf Englisch gespielt. Die Eiswürfel gehen heute zumeist mit mindestens fünf Teams in die Ausscheidung. Melden darf aber jeder, es gibt keinen Verband. Nähere Informationen zur Krefelder Spielegruppe gibt es unter www.bg-eiswuerfel.de

Gleich im ersten Jahr gewann die damalige Vierergruppe um Schneiderwind die Qualifikation, kam zur Deutschen Meisterschaft und siegte sensationell auch dort. Das war 2002. Damit qualifizierten sie sich für die Europameisterschaft und holten hier im Jahr 2003 sogar den kontinentalen Titel. Bis 2007 waren die Krefelder immer für die EM, die während der Essener Spielemesse stattfindet, qualifiziert. „Seitdem ist es eher ein drei-Jahres-Rhythmus. Einige Teams sind schon sehr stark geworden“, erzählt Schneiderwind.

Die Mitglieder der Spielegruppe sind so vielfältig, wie die Spiele, die sie spielen. Jüngstes Mitglied ist Jan Malmström. Der 14-Jährige kommt aus Alpen und kam durch seine Eltern zur Gruppe. Als passionierter Vereinsschachspieler mag er strategielastige Spiele. Im Freundeskreis behandelt er das Thema sehr selektiv. „Ich weiß, dass einige das nicht verstehen und sich fragen, was das soll. Andere finden es interessant. Mit der ersten Gruppe rede ich einfach über andere Dinge“, sagt der Schüler achselzuckend.

Am anderen Ende der Altersskala liegt Angela Schäfer. Mit 65 Jahren zählt sie zu den ältesten Mitgliedern. Gemeinsam mit ihrem Mann ist sie regelrecht brettspielverrückt. „Ich denke, ich habe in meinem Leben über 1000 verschiedene Spiele gespielt. Wir sind auch bei einem Online-Verleiher Mitglied und probieren viel aus“, erzählt sie. „Wir haben damals in einer Zeitschrift von den Turnieren und der Spielemesse gelesen und waren sofort dabei“, erzählt ihr Mann Gerhard Duda.

Die Eiswürfel waren auch in diesem Jahr wieder bei der Deutschen Meisterschaft dabei. Die EM-Qualifikation verpassten sie. „Wir starten mit mehreren Vierergruppen und das auch nicht nach Leistungsgesichtspunkten aufgestellt. Der Spaß steht im Vordergrund. Darum sind wir bei den ganz vorderen Plätzen nicht mehr dabei. Verglichen mit dem Fußball spielen wir sozusagen um die europäischen Plätze, in einem guten Jahr um die Champions League“, erzählt Schneiderwind.