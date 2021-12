Neuer „Tatort“ am 2. Januar : Tatort-Kommissar Faber ermittelt im Krefelder Stadtbad

Krefeld Im Mai verwandelte sich das alte Stadtbad in eine Filmkulisse. In der neuesten Episode des „Tatort“ dient es als Schauplatz für einen verlassenen Nachtclub.

(RP) Endlich ist es soweit: Die neue Tatort-Folge „Gier und Angst“, für die im vergangenen Mai auch im alten Stadtbad an der Neusser Straße in Krefeld gedreht wurde, wird am kommenden Sonntag, 2. Januar, ausgestrahlt. In der neuesten Episode der ARD-Reihe versucht das Dortmunder Ermittler-Team um Kommissar Faber (Jörg Hartmann), den Mord an einem Vermögensberater aufzuklären. Der Showdown des Filmes spielt im historischen Krefelder Bad, das als Kulisse für einen verlassenen Nachtclub dient.