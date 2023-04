Rene Benko hart kritisiert Taskforce Kaufhof vor schweren Verhandlungen

Unmittelbar nachdem bekannt geworden war, dass der Kaufhof in Krefeld am Neumarkt im Zuge des Insolvenzverfahrens der Galeria Karstadt Kaufhof Warenhauskette zum 31. Januar 2024 geschlossen werden soll, hat Krefelds Oberbürgermeister Frank Meyer eine Taskforce einberufen, um zu beraten, wie es am Standort und mit dem Gebäude in der Innenstadt weitergehen könnte. Da sich auch die Immobilie im Eigentum des GKK-Eigners Signa Holding des österreichischen Immobilien-Investors René Benko befinde, kommt die Stadt Krefeld nicht umhin, sich mit Benko beziehungsweise seinen Bevollmächtigten an einen Tisch zu setzen.