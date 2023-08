Mehr Finanzierungslösungen im ersten Halbjahr Targobank Krefeld weiter auf Wachstumskurs

Bereits seit Anfang März biete das Unternehmen sowohl Neu- als auch Bestandskunden verbesserte Konditionen bei der Habenverzinsung, so Anja Postawka, Filialleiterin in der Seidenstadt. „Doch nicht nur diese Angebote waren in Krefeld gefragt, auch Alternativen zu klassischen Geldanlagen waren weiterhin von hohem Interesse – vor allem mit Blick auf Vermögensaufbau und Altersvorsorge.“ Das Depotvolumen konnte die Targobank in Krefeld seit Jahresstart um neun Prozent auf 79 Mio. Euro ausbauen. Insbesondere aktive Investmentfonds- und ETF-Sparpläne standen bei den Kunden hoch im Kurs. Zudem hat die Nachfrage nach Finanzierungslösungen im ersten Halbjahr erhöht. Zum 30. Juni hatte das Geldinstitut Konsumentenkredite in Höhe von 83 Mio. Euro an Kunden vergeben – ein Zuwachs von fünf Prozent seit Jahresbeginn.