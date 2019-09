Krefeld : Tapferer Kioskbesitzer schon wieder überfallen

Krefeld Im Januar machte er Schlagzeilen, weil er fünf Angreifer vertrieb. Jetzt wurde er wieder überfallen und reagierte erneut furchtlos.

Der Hans-Böckler-Platz im Herzen von Oppum strahlt die Sicherheit einer bürgerlichen Wohngegend aus. Und doch ist Azgar Germanipoor, der dort einen Kiosk betreibt, innerhalb weniger Monate zum zweiten Mal überfallen worden. Im Januar sorgte er für Schlagzeilen, weil er beherzt gleich fünf Räuber mit einem Softball-Schläger so einschüchterte, dass sie flohen. Am Freitag nun war sein Kiosk das zweite Mal Ziel eines Räubers: Mit gezückter Pistole versuchte ein Mann, ihn auszurauben. Wieder reagierte Germanipoor beherzt: Er schloss den Täter in seinem Kiosk ein; der konnte am Ende doch fliehen, indem er die Tür aufdrückte; beim anschließenden Kampf wurde der ältere Herr verletzt.

Im Film ist zu sehen, wie Germanipoor rauchend auf dem Bürgersteig vor seinem Laden auf- und abgeht, dann in sein Geschäft zurückkehrt und beginnt, mit dem Rücken zur Schaufensterscheibe den Gasttisch zu putzen. Ein junger drahtiger Mann, von einer tief ins Gesicht gezogenen Baseballkappe bis zu den Schuhen in Schwarz gekleidet, hatte den Laden betreten. Statt nach Waren Ausschau zu halten, sucht er die Wände ab, um die Videokamera-Installationen zu erfassen. Germanipoor fragte, was er denn wünsche. „Ich will Kuchen“, forderte der vermeintliche Kunde. Dann verließ er aber das Geschäft und wanderte draußen auf und ab, wobei er offensichtlich den Straßenraum nach Passanten und Autos absuchte. Plötzlich war er wieder im Laden. Sein Hemd hatte der Eindringling hoch ins Gesicht geschoben, um für die Videoüberwachung unerkennbar zu bleiben. In der Hand hielt er eine Pistole, die er auf Germanipoor richtete: „Komm zur Kasse!“ „Ich komme sofort“, antwortete der Ladenbesitzer, setzte aber mit zwei Sprüngen durch die Ladentüre nach draußen und hielt diese mit beiden Händen zu.