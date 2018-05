Krefeld: Tanz-Premiere für Monika Olligs beim Turnier des TC Seidenstadt

Krefeld Die Tanzschülerin nimmt morgen zum ersten Mal an einem sogenannten Teacher&Student-Turnier teil, das im Zuge der Tanzgala veranstaltet wird.

Für Monika Olligs wird es dabei eine Premiere sein, denn sie hat noch nie in ihrem Leben ein Turnier getanzt. "Das ist eigentlich Zufall gewesen, dass Monika angefangen hat zu tanzen. Ihre beiden Kinder nehmen bei uns Unterricht. Sie wollte in der Zeit etwas sinnvolles machen und hat angefragt, ob sie auch Unterricht nehmen könnte", sagt Gerber weiter. Vor einem halben Jahr fingen dann beide an, bei einem wöchentlichen Training langsam die ersten Schritte zu üben. Und da Monika Olligs keinen Tanzpartner hatte, sprang der Trainer ein. Und nun bietet sich das Turnier während der Tanzgala in Krefeld nahezu an, das Erlernte nun auch dem Publikum zu zeigen. Hier gilt es dann, im Latein, Cha Cha Cha, Rumba und Jive zu glänzen. Neben den jeweiligen Siegerehrungen in den Tanzstilen gibt es zusätzlich noch in den Kategorien Newcomer, Beginner und Advancer Wertungen für den besten Auftritt in allen drei Tänzen zusammengerechnet.