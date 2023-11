Nächtlicher Überfall an der Wüstrathstraße Tankstellenraub: Trio flüchtet in schwarzem SUV

Drei Männer haben am Sonntag, 19. November, den Mitarbeiter einer Tankstelle auf der Wüstrathstraße gefesselt, um anschließend mit unbekannter Beute in einem schwarzen Pkw die Flucht zu ergreifen. Ein Zeuge nahm die Verfolgung auf, verlor das Trio aber aus den Augen. Wie die Polizei mitteilte, wollte gegen 21 Uhr der Mitarbeiter die Tankstelle verlassen, als ein Unbekannter ihn wieder in die Räumlichkeiten zurück und auf den Boden stieß.