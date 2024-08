Wirtschaft in Krefeld Präsidentin von Tischtennis-Weltmarktführer besucht Krefeld

Der Besuch war ein Gegenbesuch: Oberbürgermeister Frank Meyer war im April dieses Jahres nach Japan gereist. Er hatte Takako Osawa bei der Besichtigung der Schläger- und Belägeproduktion in Tokio nach Krefeld eingeladen. Takako Osawa wurde jetzt begleitet vom Leiter der Europa-Niederlassung in Krefeld, Osamu Sakamura. Seit 2016 unterhält das Unternehmen die Europaniederlassung Businesspark in Fichtenhain.