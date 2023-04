Untersuchung bei Swiss Steel in Krefeld Experten prüfen CO2-Ausstoß der Edelstahlwerke

Die Swiss Steel Holding AG habe die DNV Business Assurance Germany GmbH beauftragt, eine unabhängige Prüfung („limited assurance“) der CO 2 -Emissionen des Geschäftsjahres 2021 durchzuführen. Das Ergebnis für die Werke der Swiss Steel Group sei nun offiziell vorgelegt worden. Die DNV Business Assurance Germany GmbH habe ihre Prüfungen in den bedeutendsten Swiss Steel-Werken, darunter auch die Deutschen Edelstahlwerken in Hagen, Krefeld, Siegen und Witten, bei Finkl Steel in Chicago und im kanadischen Sorel, bei Steeltec im schweizerischen Emmenbrücke, bei Ugitech in Ugine und Imphy, Ascometal in Fos-sur-Mer & Hagondange sowie in Mailand, durchgeführt.