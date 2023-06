Schmetterlingsstaffel schwimmt in Krefeld drei Stunden und 14 Minuten 260 Schwimmer holen sich den Weltrekord beim SV Neptun

Nach drei Stunden, 14 Minuten und 48,15 Sekunden hatten die Schwimmer den Weltrekord in der Tasche. Die längsten Schmetterlings-Staffel mit mindestens 250 Teilnehmern zu schwimmen, das galt es am vergangenen Samstag im Stadtbad Fischeln zu bewerkstelligen. „Es war wirklich sehr knapp. Am Ende waren es 260 Teilnehmer und wir haben es geschafft“, sagt Frank Offermanns, Technischer Leiter Sport des SV Neptun. Die Veranstaltung sei in jedem Fall ein voller Erfolg gewesen, „so viele glückliche Menschen auf einmal habe ich selten gesehen“, sagt Offermanns.