35-Millionen-Euro-Projekt : CDU will Verfahren zur Surfpark-Planung beschleunigen

So oder so ähnlich soll das Surf-Becken im neuen Krefelder Park aussehen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld In Krefeld am Elfrather See soll Deutschlands erster Surf- und Naturpark für 35 Millionen Euro entstehen. Die CDU ist von dem Vorhaben eines privaten Investors angetan und will nun aufs Tempo drücken, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen.

Dazu will sie eine Sondersitzung der Bezirksvertretung Uerdingen einberufen, die parallel am Termin des Planungsausschusses, 30. Januar, stattfinden soll. Damit würde Zeit gewonnen und gleichsam zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.