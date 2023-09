Kampf um den Surfpark „Versuchte Einschüchterung“ – Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Markus Schön

Ratsfrau und Surfpark-Gegnerin Björna Althoff hat eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Stadtdirektor Markus Schön eingereicht. Sie wirft ihm vor, im Zusammenhang mit dem Surfpark gegen das „Mäßigungsgebot“ für Verwaltungsmitarbeiter verstoßen und „weder die Neutralitätspflicht noch das Zurückhaltungsgebot bei der politischen Betätigung“ gewahrt zu haben. Sie wirft ihm auch versuchte Einschüchterung und Lüge vor und bezweifelt Schöns Fähigkeit an, „weiterhin eine Tätigkeit als Beamter in Position des Stadtdirektors auszuüben“. Schön weist die Vorwürfe zurück. Die Beschwerde ist an Oberbürgermeister Frank Meyer gegangen. Er wird sie juristisch prüfen lassen und final entscheiden.