Krefeld : Superstar aus Südafrika tritt auf Theaterplatz auf

Krefeld Am Samstag, 14. September, startet ab 12 Uhr ein Musikfestival unter dem Motto „SchallPlatte“ mit jeder Menge Live-Musik. Star des Abends ist der Südafrikaner Ees, der in seiner Heimat ein Superstar ist.

Am Samstag, 14. September, findet ab 12 Uhr mittags bis Mitternacht auf dem Theaterplatz das Musikfestival „SchallPlatte“ statt. „Es ist nach ‚Jetzt tanzen alle Puppen‘ die zweite Veranstaltung der Stadt Krefeld auf dem Theaterplatz im Rahmen von ,Handeln & Helfen’, mit dem der Theaterplatz als Kulturort für alle Krefelder erlebbar werden soll“, sagt Veranstalter Philip Lethen und verspricht „einen Tag voll toller Musik und Spaß für groß und klein.“ Höhepunkt des Tages ist am Abend der Auftritt des südafrikanischen Musikers Ees mit Band. Er ist in seiner Heimat ein Superstar, er hat vor einem Millionenpublikum den „X Factor“ gewonnen, also eine der erfolgreichsten Musik-Entertainment-Shows der Welt, und spielt tanzbare, mitreißende Partymusik.

- 19 Paul Wallfisch (Singer Songwriter, solo am Piano): Paul Wallfisch, 1964 in Basel geboren, ist seit 2010 Musikalischer Leiter am Schauspiel Dortmund. Als 18-Jähriger wurde er Keyboarder für eine New-Wave-Band. Er lebt er in Europa und New York, wo er die Band Botanica gründete. Er präsentiert eigene Rocksongs und Balladen.