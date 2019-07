Lesungen in Krefeld : Morgen ist Lyrik-Sonntag im Südbahnhof

Krefeld Eine Matinee dreht sich um den Deutschen Herbst; am Nachmittag geht es um Gedichte von Migranten.

(ped) Die geballte Ladung Lyrik soll am morgigen Sonntag, 14. Juli, den Besuchern des Südbahnhofs an der Saumstraße zeigen, welche Kraft das Wort hat: Es fängt Sehnsüchte ein, kann politisch und kämpferisch klingen, wundervoll melodisch oder geheimnisvoll exotisch.

In der Matinee steht der Generationenkonfflikt in der BRD im Mittelpunkt:Töchter und Söhne stellten die Autorität der Aufbaugeneration in Frage. Wie konnten Eltern und Großeltern, die Hitler gefolgt waren, Vorbilder sein? War einer Gesellschaft, einer Wirtschaft und einem Staat zu trauen, die als Repräsentanten auch ehemalige Nazis tolerierten? Die Fragen werden festgemacht an Texten von Degenhardt und Rühmkorf, von Jandl und Ulla Hahn. Lyrik und Politik werden zur Performace. Eintritt: 5 Euro.