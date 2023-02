Menschenrechte in Krefeld Iran-Abend im Südbahnhof begeistert die Gäste

Eine andere Frau malt leidenschaft­lich gern, doch malen ist in der Familie aus religiösen Gründen verboten. Also erlaubten weder ihre Eltern noch ihr Ehemann ihr, das Hobby auszuleben. Erst nach dem Tod ihres Mannes tut sie es. „Heute bin ich einsam aber frei“, sagt die Senio­rin in einer merkwürdigen Paraphra­sierung der Janis-Joplin-Textzeile „Freedom is just another word for nothing left to lose“ (Freiheit ist nur ein anderes Wort für nichts mehr zu verlieren). Manchmal, er­zählt die Dame, sei sie bis drei, vier oder fünf Uhr wach und male. Ihre Bilder sind ihr ganzer Stolz und – es ist durch die Sprachbarrie­re spürbar – ihr ganzer Lebensinhalt.