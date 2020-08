Freizeit in Krefeld : Südbahnhof-Chor macht Lust aufs Singen

Krefeld Der Südbahnhof-Chor ist inzwischen zu einer festen Größe in der Krefelder Chor-Landschaft und im Programm des Werkhauses geworden. Jetzt sollen neue Angebote Menschen aller Altersgruppen fürs Singen begeistern.

Singen tut der Seele gut. Doch in Corona-Zeiten ist das nicht so einfach. Der alte Bahnhof an der Saumstraße ist für Chöre räumlich gesehen ein Glücksfall. Deshalb wird dort künftig wieder geprobt. Der Südbahnhof-Chor ist inzwischen zu einer festen Größe in der Krefelder Chor-Landschaft und im Programm des Werkhauses geworden. Jetzt sollen neue Angebote Menschen aller Altersgruppen fürs Singen begeistern.