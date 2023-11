Sturmtief Emir Sturm – drei Bäume stürzen auf den Europaring

Sturmtief Emir rief die Feuerwehr in Krefeld gleich mehrfach auf die Straße; der Sturm fegte Äste von den Bäumen und drückte auch ganze Bäume um. Ausläufer hatten am frühen Donnerstagmorgen für einige Einsätze gesorgt. Es mussten umgestürzte Bäume beseitigt werden, so ein Sprecher der Feuerwehr. Acht Einsätze aufgrund der Wetterlage seien gegen sechs Uhr gefahren worden, bis zum Nachmittag waren es 27 Einsätze. Unter anderem war die Wehr an der Moerser Landstraße, am Buschdonk, Hökendyk, der Odenthalstraße, Boomdyk, Odenthalstraße und Lookdyk vor Ort. Allein drei Bäume stürzten auf den Europaring. Größere Probleme oder Verletzte gab es nicht, teilte ein Feuerwehrsprecher mit.