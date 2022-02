Sturmtief Zeynep : Sturmbilanz: Zug blieb stehen, Kirche beschädigt

Krefeld Äste hatten die Stromzufuhr für eine Bahn unterbrochen; eine Kirchturmspitze hielt nicht stand: Die Feuerwehr rückte bis tief in den Abend mit 220 Mann zu mehr als 100 Einsätzen aus.

Krefeld ist relativ glimpflich durch das Sturmtief Zeynep gekommen. Die Feuerwehr war mit 220 Einsatzkräften in der Stadt unterwegs und ist bis etwa 21 Uhr zu gut 100 Einsätzen ausgerückt. Zu dieser Zeit ließ der Sturm etwas nach, die Unwetterwarnung wurde von drei auf zwei zurückgestuft, teilte ein Feuerwehrsprecher mit.

Herausragende Einsätze: Zum einen ist in Oppum ein Zug auf offener Strecke stehengeblieben; Äste waren auf die Stromleitungen gefallen und hatten die Stromzufuhr zum Zug unterbrochen. Der rollte aus und blieb unbeschädigt stehen. In dem Zug befanden sich etwa 90 Fahrgäste. Sie wurden evakuiert und sind in einen anderen Zug umgestiegen, mit dem sie dann die Fahrt fortsetzen können. Mit im Einsatz war die Betriebsfeuerwehr der nahegelegenen DB Fahrzeuginstandhaltung, Werk Krefeld.