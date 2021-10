Unwetter Ignatz : Sturm trifft vor allem Forstwald und Hüls

Krefeld Die Feuerwehr musste vor allem im Norden und Westen Krefelds zu Sturmeinsätzen. In einem Fall stürzte ein Baum auf ein Auto. Die Feuerwehr war den ganzen Tag über im Einsatz.

Einige umgelegte Bäume, sehr viele abgebrochene Äste, ein fliegendes Zelt, in dem ein Testzentrum untergebracht war: Unterm Strich ist Krefeld relativ glimpflich davongekommen, als Sturm Ignatz auf die Stadt traf. Die Feuerwehr musste zu rund 60 Einsätzen ausrücken. Menschen wurden im Sturm nicht verletzt, der Sachschaden hielt sich in Grenzen. Beim schwerwiegendsten Vorfall ist ein Baum auf ein Auto gekracht. Umgeknickte Bäume verzeichnen die Einsatzkräfte vor allem in Hüls und Forstwald. Die Einsätze zogen sich bis zum Abend hin, es blieb aber bei „normalen Standardeinsätzen“, betonte die Feuerwehr in ihrer Bilanz. Viele Meldungen über umgestürzte Bäume entpuppten sich dann doch als herabgestürzte Äste.