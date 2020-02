Nach Sturmschaden in Krefeld : Amprion zieht neues Erdseil übern Rhein

Krefeld Das Sturmtief Sabine hatte ein Erdseil von der Spitze der Hochspannungsleitung in Krefeld gerissen.

Am kommenden Wochenende, 22. und 23. Februar, zieht der Übertragungsnetzbetreiber Amprion zwischen Duisburg und Krefeld ein neues Erdseil über den Rhein. Dafür wird der Rhein am Samstag voraussichtlich ab 11 Uhr für etwa vier Stunden für den Schiffsverkehr gesperrt. Amprion bereitet die Arbeiten bereits am Donnerstag und Freitag, 20. und 21. Februar, vor mit Wegebau, Masteinrüstung und Vorseileinzug an Land. Eventuell werden auch die Feldwege und Straßen unterhalb der Leitung kurzfristig gesperrt. Die Montage von Radarreflektoren und Vogelschutzmarkierungen auf dem Erdseil zwischen den Masten 39 und 42 der Freileitung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.