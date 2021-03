Sturm in Krefeld : „Luis“ knickte mehrere Bäume um

Krefeld Tief „Luis“ hat am Wochenende für Sturm, Schauer und Gewitter in NRW gesorgt. Vor allem am Samstag mussten die Einsatzkräfte der Krefelder Feuerwehr mehrfach wegen des Wetters ausrücken. Bereits am Morgen galt es, abgeknickte Bäume und Äste wegzuräumen. Die aufwändigsten Arbeiten gab es am Bellenweg Höhe der Plückertzstraße in Forstwald.

Dort lag ein etwa sechs Meter langer Baum quer auf der Straße. Die Wehrmänner sägten ihn in Stücke und legten diese am Waldrand ab. Auch an der Michaelstraße ließ der Wind ein Baum umkippen, er stützte gegen eine Giebelwand. Am Talring in Hüls hielt ein Baum dem Sturm ebenfalls nicht Stand, er wurde zur Seite gezogen.

(jon)