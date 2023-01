Nabu-Aktion „Stunde der Wintervögel“ Krähen übernehmen Krefelds Gärten

Wer an der Mitmachaktion „Stunde der Wintervögel“ des Naturschutzbundes am ersten Januarwochenende teilgenommen hatte, der benötigte in diesem Jahr weder Fernglas noch eine besonders gute Sehstärke. Denn statt der wesentlich kleineren Singvögel waren es vor allem die großen Krähenvögel, die sich in den Krefelder Gärten und Parks blicken ließen. Insgesamt 228 Vogelfreunde beobachteten diesmal in 176 Gärten, Parks und auf Grünflächen die Winterflieger und zählten dabei insgesamt 4833 Vögel. Wer sich am häufigsten blicken ließ und wer sich rar machte, teilte der Naturschutzbund jetzt mit.