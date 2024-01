Alle Vögel sind schon da Nabu-Aufruf: Krefelder können wieder Wintervögel zählen

Bereits zum 14. Mal findet die bundesweite Aktion statt, an der sich auch in Krefeld jedes Jahr zahlreiche Menschen beteiligen. Und das ist gar nicht so zeitintensiv, wie man vielleicht meinen könnte. Lediglich eine Stunde lang sollen die Teilnehmer Meisen, Finken, Rotkehlchen und Co. am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park beobachten, zählen und melden. Dabei leisten sie einen wichtigen Beitrag, denn sie helfen dabei, mehr über die heimische Vogelwelt in den winterlichen Gärten und Parks zu erfahren, sagt der Nabu NRW.