Projekt der TU Dortmund : Studierende zeigen Entwürfe für das Plankerheide-Gebiet

Krefeld Studierende der TU Dortmund entwarfen mögliche Szenarien für das Gebiet: grün, nachhaltig und mit hohem Freizeitwert. Und das sagen die Fischelner dazu.

(RP) In einer Veranstaltung im Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium (MSM) haben Studierende der Technischen Universität Dortmund (TU Dortmund) in dieser Woche ihre Ergebnisse eines gemeinsamen Workshops mit dem Fachbereich Stadt- und Verkehrsplanung der Stadt Krefeld präsentiert. Als Praxisanteil ihres Studiums haben die angehenden Raumplaner das Plangebiet Plankerheide geplant.

Auf dreizehn Hektar Flächen soll zwischen der Haltestelle Grundend im Norden, der K-Bahn-Strecke im Osten, der Kölner Straße im Westen und dem Fischelner Dorfraben im Süden ein neues Wohngebiet mit entsprechender Infrastruktur entstehen. Die Veranstaltungsbesucher waren gespannt auf die insgesamt drei Entwürfe der Studierenden. „Das gibt einen Eindruck davon, was hier in den nächsten Jahren entwickelt werden könnte“, resümierte ein Fischelner im Publikum. Im Moment wird der städtebauliche Realisierungswettbewerb durch die Stadtverwaltung vorbereitet und startet voraussichtlich im kommenden Frühjahr.

Besonders gefiel den anwesenden Fischelnern die Idee, Versorgungspunkte an der Kölner Straße zu integrieren. Hier planten die Studierenden zwar keine großen Supermärkte, um keine Konkurrenz für Fischelns Zentrum darzustellen, dafür aber kleine Versorgungseinheiten wie einen Dorfladen, Friseur oder einen Bäcker, die hier ihren Platz finden könnten. Die gutgewählte Position der Läden an der Kölner Straße werte nicht nur das Wohngebiet Plankerheide auf, sondern sorge auch für eine bessere Versorgung der angrenzenden, vorhandenen Quartiere. „Ich finde es gut, dass das bei den Entwürfen direkt mitgedacht wird, dass auch eine Schule sowie Sport- und Freizeitflächen in unmittelbarer Nähe zum Haltepunkt Grundend geschaffen werden“, meldete sich ein Bürger zu Wort. „Fischeln ist schnell gewachsen und in manchen Quartieren gibt es wenig Infrastruktur. Diese Darstellung würde das gesamte Gebiet aufwerten.“