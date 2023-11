Neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Experten bescheinigen Krefeld hohe Dynamik

Stillstand ist Rückschritt. Dieses Zitat des deutschen Top-Managers Rudolf Christian von Bennigsen-Foerder ist zum geflügelten Wort geworden. Damit scheint die Marschrichtung vorgegeben: Stagnation macht krank – Innovationen und Veränderungen sind gesund. Wie geht es dem Patienten Krefeld? Er gesundet. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft in Kooperation mit der Wirtschaftswoche und Immo-Scout 24. Die haben in einer Studie jede Menge Indikatoren zusammengeführt und bewertet. Und kommen für die Stadt Krefeld zu einem Ergebnis, dass „gefühlt schon in der Welt war“. In Krefeld bewegt sich etwas. Im so genannten Dynamik-Ranking ist die Stadt Krefeld unter 71 deutschen Großstädten ganz knapp im oberen Drittel platziert. Rang 24 steht für die Seidenstadt zu Buche, bei einer eher mäßigen Ausgangslage. Den Ist-Zustand beschreibt die Niveau-Rangliste. Dort ist Krefeld auf dem 53. Platz angesiedelt. Noch schlechter sieht es in der Bewertung der Nachhaltigkeitserfolge aus – Rang 64 von 71.