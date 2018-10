Studie: Sanierung des Grotenburg-Stadions in Krefeld lohnt noch

Krefeld Der Schlussbericht fehlt noch. Ein Entwurf der Studie der Frankfurter Architektur- und Stadienexperten Albert Speer und Partner über die Sanierungsfähigkeit der Grotenburg liegt der Stadt jedoch vor. Das bestätigte Stadtsprecher Timo Bauermeister am Donnerstag auf Anfrage unserer Redaktion. Tenor: Die Herrichtung für die Dritte und sogar die Zweite Fußball-Bundesliga lohnt sich noch.

Das Grotenburg-Stadion hat seine besten Zeiten hinter sich. Das ist auf den ersten Blick zu erkennen. Der KFC Uerdingen muss seine Heimspiele in Duisburg austragen. Damit das nicht so bleibt, hatte die Stadtverwaltung das Büro Albert Speer und Partner aus Frankfurt mit der Studie beauftragt. Die Experten vom Main seien laut Krefelder Planungsdezernenten Martin Linne die Stadionexperten schlechthin und verfügten über beste Beziehungen zum Deutschen-Fußball-Bund (DFB) sowie zur Deutschen Fußball-Liga (DFL).

Ein kleiner Blick in die Referenzliste unterstreicht deren Kompetenz. So hätten Speer und Partner die Bewerbungen von Südafrika und Katar für die Fußball-Weltmeisterschaften 2010 und 2022 erfolgreich vorbereitet und Konzepte von mehr als 700 Seiten Umfang erarbeitet. Beim Stadionneubau des Bundesligisten Hertha BSC Berlin sei Speer und Partner ebenso eingebunden wie bei der Planung der DFB-Akademie in Frankfurt auf der Rennbahn in Niederrad.