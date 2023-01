Analyse der Ess- und Trinkgewohnheiten Die Krefelder trinken kaum noch Altbier

In der Stadt Krefeld und am gesamten Niederrhein tranken die Menschen über viele Jahrzehnte hinweg mit Vorliebe Altbier. Marken wie Hannen, Gatzweiler, Rhenania, Diebels, Schlösser und viele andere mehr wurden in Gaststätten ausgeschenkt und im Getränkehandel, in Geschäften und an Kiosken verkauft.